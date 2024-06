Résultat des législatives à Armentières : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les bulletins de la gauche unie convoités La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait obtenu 11,39% à Armentières le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 33% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Armentières, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32,28% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs ?

18:42 - Le RN favori à Armentières pour les législatives ? Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des tendances émergent… Le Rassemblement national pourrait atteindre 30% à Armentières lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par les européennes 2024 se reproduit localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Armentières au début du mois ? Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les européennes 2024 à Armentières. Le mouvement a convaincu 36,52% des voix, face à Manon Aubry à 14,1% et Raphaël Glucksmann à 11,39%.

14:32 - Armentières avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de file du parti d'extrême droite obtenait 28,87% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 25,39% et 23,07% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,62% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,79% contre 51,21%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Armentières ? Le score en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Armentières, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 22,77% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 32,28% pour Roger Vicot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 63,36%. Roger Vicot remportait donc cette élection sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Armentières A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Armentières fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25 581 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 383 entreprises, Armentières se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (32,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 1 517 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1994,11 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 18,37%, révélant une situation économique instable. À Armentières, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Armentières Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 55,96% des inscrits sur les listes électorales d'Armentières. L'abstention était de 55,19% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,54% au premier tour. Au second tour, 62,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 35,3% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 35,06% au premier tour.