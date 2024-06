Résultat des législatives à Arnouville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 27% et 39% à Arnouville pour le Front populaire ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 8,51% à Arnouville. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 39% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Arnouville, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 27,04% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement lors des législatives à Arnouville ? Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes se dégagent… La progression du RN semble déjà forte à Arnouville entre le score de Jordan Bardella en 2019 (26,67%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,55%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 27% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Arnouville début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Arnouville, avec 30,55% des bulletins dans l'urne devant la liste portée par Manon Aubry avec 28,33%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,73%.

14:32 - Arnouville avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 20,44% contre 21,66% pour Emmanuel Macron et 33,76% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 57,14% contre 42,86% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 19,55% à Arnouville, le RN avait été devancé par les 30,77% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Arnouville choisira d'ailleurs François Pupponi au second tour, finalement à la première place localement avec 55,06%.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Arnouville aux élections législatives La démographie et la situation socio-économique d'Arnouville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,09% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec 45,56% de population active et une densité de population de 4992 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 882 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 30,49% et d'une population étrangère de 19,42% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,55% à Arnouville, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Arnouville L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives à Arnouville. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 62,59% au premier tour et seulement 60,8% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 7 765 personnes en âge de voter au sein de la ville, 30,71% étaient restées chez elles. L'abstention était de 36,0% au second tour.