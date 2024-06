Résultat des législatives à Arras : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Arras ? Une autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Arras, le binôme Nupes avait en effet glané 27,07% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,68% à Arras. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (10,29%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,21%) ou encore de Léon Deffontaine (2,26%) le 9 juin. Soit une somme de 30% sur place.

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Arras ? Que peut-on déduire de cette avalanche de données ? La progression du RN se montre déjà puissante à Arras entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,25%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,34%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Arras dans la moyenne nationale concernant le RN aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Arras, avec 30,34%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 16,55% et Raphaël Glucksmann à 12,68%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Arras en 2022 ? Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,03% contre 29,48% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 22,86% et 5,56% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 40,96% contre 59,04%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Arras Le nombre de votes du Rassemblement national sera une des clés pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Au premier tour des élections législatives 2022, Arras, couverte par la 2ème circonscription du Pas-de-Calais, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 27,69%, alors que le RN sera derrière à 20,08%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 41,36% contre 58,64% pour les vainqueurs. Jacqueline Maquet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Arras À Arras, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 3501 hab/km² et 45,07% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 18,9% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (63,11%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 12 623 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (25,79%) et le nombre de résidences HLM (31,29% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,36% à Arras, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives commencent à Arras : l'abstention en question Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Au moment des précédentes élections européennes, 50,61% des inscrits sur les listes électorales d'Arras avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 47,83% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,91% au premier tour et seulement 56,17% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Arras cette année ? Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.