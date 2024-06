Résultat des législatives à Aubagne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les votes de la coalition de gauche font envie Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,17% à Aubagne. Mais ce sont 29% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (13,03%), de Marie Toussaint (4,71%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,05%). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Aubagne, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 25,66% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Aubagne Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais quelques grandes lignes émergent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Aubagne entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 32% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Aubagne début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Aubagne, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, récoltant 40,35% des voix face à Manon Aubry à 13,03% et Valérie Hayer à 9,91%. Dans le détail, 6776 votants ont alors été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - Aubagne avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. La commune d'Aubagne avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La leader du RN l'emportait avec 28,72% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 24,07% et 20,34% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 10,3% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est de nouveau Marine Le Pen qui s'imposait avec 52,51%, devant Emmanuel Macron à 47,49%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Aubagne ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Aux législatives en 2022 à Aubagne, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 24,4% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 25,66% pour Lucas Trottmann (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il triomphait pourtant avec 54,13% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,87%). C'est ainsi Joëlle Mélin chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Aubagne : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants d'Aubagne peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Dans l'agglomération, 17,61% des résidents sont des enfants, et 9,38% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (74,9%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 14 868 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,91% et d'une population étrangère de 5,68% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Aubagne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,07% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - C'est l'heure de voter à Aubagne : la participation au cœur des préoccupations À Aubagne, quelle participation aux précédentes législatives ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Pendant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 50,06% des électeurs d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), contre une abstention de 53,41% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,83% au premier tour et seulement 56,56% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Aubagne ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 27,66% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 29,62% au second tour.