Résultat des législatives à Aubervilliers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les électeurs de la coalition de gauche très suivis La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait cumulé 10,62% à Aubervilliers le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 67% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Aubervilliers, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 53,52% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de la majorité par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Aubervilliers Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de scores. Mais des tendances se dégagent… À Aubervilliers, on peut souligner que le RN n'a pas progressé lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 15,95% lors du précédent vote européen et 11,83% le 9 juin dernier. Ce statu-quo tranche avec ce qui est apparu de manière flagrante à l'échelle de la France, avec environ huit points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:31 - Aubervilliers à contre-courant lors des européennes 2024 Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus avisé au moment du scrutin de ces législatives. Le RN n'a pas réussi à convaincre il y a quelques semaine en effet, à Aubervilliers, la liste Bardella finissant à la deuxième place à 11,83% aux élections du Parlement européen. La liste de Manon Aubry confisquait la première place avec 48,42%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Aubervilliers lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 9,1% contre 16,36% pour Emmanuel Macron et 59,98% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 77,86% devant Marine Le Pen (22,14%).

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Aubervilliers ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux législatives sera très observé. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Aubervilliers en 2022, lors des élections du Parlement, avec 8,26% au premier tour, contre 53,52% pour Bastien Lachaud (LFI-PS-PC-EELV), Aubervilliers votant pour la 6ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Sur la commune d'Aubervilliers, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Bastien Lachaud dans la localité.

11:02 - Aubervilliers : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Aubervilliers, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec une densité de population de 14545 habitants par km² et un taux de chômage de 20,07%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1926,09 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 40,60% et d'une population immigrée de 46,33% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,36% à Aubervilliers, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Aubervilliers ? Le niveau de participation sera incontestablement l'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 à Aubervilliers. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 33,23% au premier tour et seulement 32,42% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Aubervilliers ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 30 461 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 63,46% étaient allés voter, contre un taux de participation de 54,09% au second tour, c'est-à-dire 16 477 personnes. Les incitations à contrer le Rassemblement national sont notamment capables de pousser les habitants d'Aubervilliers à s'intéresser plus fortement au scrutin.