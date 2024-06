Résultat des législatives à Auray : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 29% et 38% à Auray pour la nouvelle union de la gauche ? Une autre source de doute de ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Auray, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,27% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,14% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,12% pour Yannick Jadot, 2,23% pour Fabien Roussel et 1,82% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 21,78% à Auray. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (6,25%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (9,18%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,09%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 38% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national favori à Auray pour les législatives ? Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… La progression du RN se montre déjà puissante à Auray entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,03%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,36%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points comparé aux législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La particularité Auray lors des élections européennes 2024 Le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Auray lors des récentes élections des députés européens à Auray, avec 21,78% des suffrages. La liste se plaçait alors devant celle de Jordan Bardella avec 21,36% dans la cité. Valérie Hayer finissait troisième, avec 19,43%.

14:32 - 33,73% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Auray C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 16,93%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Auray au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,73% et 22,14% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 69,54% devant Marine Le Pen (30,46%).

12:32 - Quel score à Auray pour le bloc présidentiel ce soir ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections de l'Assemblée, au niveau local, comme au niveau national. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville d'Auray, grappillant 12,1% des votes sur place, contre 32,93% pour Jimmy Pahun (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (56,45% contre 43,55% pour le RN). Jimmy Pahun remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Auray À Auray, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Dans la ville, 13,47% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,02% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2179,29 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 365 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,85%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,11%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Auray mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les législatives débutent à Auray : la participation en question À Auray (56400), l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à impacter les décisions que prendront les citoyens d'Auray. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 76,35% au second tour, soit 7 723 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,88% au premier tour et seulement 53,1% au second tour. Quel député se substituera à Jimmy Pahun dans la 2ème circonscription du Morbihan ?