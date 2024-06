En direct

19:51 - Un bloc de gauche estimé entre 17% et 23% à Auxonne pour ces législatives L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,4% des votes dans la localité. La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 8,22% à Auxonne pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 17% sur place.

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Auxonne en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 38% à Auxonne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 43,78% à Auxonne il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à Auxonne, avec 43,78% des voix exprimées devant la liste de Valérie Hayer avec 13,65%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,22%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Auxonne lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen prenait la tête avec 31,41% au 1er tour contre 26,56% pour Emmanuel Macron et 16,13% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Auxonne n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 8,15% des voix. Pour le second tour du scrutin, c'est de nouveau Marine Le Pen qui l'emportait à Auxonne avec 53,38%, devant Emmanuel Macron à 46,62%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très commenté pour ces législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Auxonne lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Côte-d'Or, c'est Mélanie Fortier qui arrivait en tête au premier tour avec 30,51%. Mais c'est finalement Benoît Bordat (LREM) qui avait séduit les électeurs d'Auxonne au second tour, avec 51,46%.

11:02 - Élections législatives à Auxonne : un éclairage démographique Comment la population d'Auxonne peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 16,66% des résidents sont des enfants, et 26,43% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (72,69%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 127 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,26%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (23,05%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Auxonne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 39,31% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Auxonne ? Le niveau de participation sera sans aucun doute l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif à Auxonne. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,73% au premier tour. Au deuxième tour, 42,09% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Auxonne ? En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 74,11% au premier tour, ce qui représentait 3 509 personnes.