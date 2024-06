Résultat des législatives à Avenay-Val-d'Or : l'élection 2024 en direct

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Avenay-Val-d'Or

Les données démographiques et socio-économiques d'Avenay-Val-d'Or mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,33% sont des personnes âgées. Avec ses 7,89% d'agriculteurs pour 984 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,95%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,61%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Avenay-Val-d'Or mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,28% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.