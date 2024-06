En direct

19:51 - Les supporters de l'ancienne Nupes très suivis La Nupes étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Aÿ-Champagne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,18% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,18% pour Yannick Jadot, 3,46% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 10,06% à Aÿ-Champagne. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme de 21% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a largement avancé à Aÿ-Champagne Alors que déduire de cette combinaison de scores ? Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à environ 40% à Aÿ-Champagne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 44,19% à Aÿ-Champagne le 9 juin Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen à Aÿ-Champagne. Ladite liste séduisait 44,19% des voix, face à Valérie Hayer à 11,76% et Raphaël Glucksmann à 10,06%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Aÿ-Champagne au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,86% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Aÿ-Champagne. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,38%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,48% des suffrages pour sa part. Pour le second tour du scrutin, c'est encore la candidate du parti frontiste qui se plaçait en tête avec 53,63%, devant Emmanuel Macron à 46,37%.

12:32 - Quel verdict à Aÿ-Champagne pour le RN ce dimanche ? Le RN réalisait un très bon résultat à Aÿ-Champagne lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Marne, c'est Jennifer Marc qui arrivait en tête au premier tour avec 31,63%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,93%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,07%.

11:02 - Élections législatives à Aÿ-Champagne : un éclairage démographique La démographie et le profil socio-économique d'Aÿ-Champagne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 552 habitants/km² et un taux de chômage de 9,51%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 939 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,18%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,18%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Aÿ-Champagne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,58% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Aÿ-Champagne Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Aÿ-Champagne (51150), qu'en sera-t-il de l'abstention ? La volonté de changement des habitants est de nature à ramener les électeurs d'Aÿ-Champagne dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 27,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 27,0% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,37% au premier tour. Au deuxième tour, 55,64% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel député détrônera Jennifer Marc dans la 3ème circonscription de la Marne ?