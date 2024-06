Résultat des législatives à Bagnolet : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Bagnolet, quelles sont les options de reports du score de gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,71% à Bagnolet. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 37,65% de Manon Aubry (La France insoumise), les 11,38% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,65% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 66% sur place. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Bagnolet, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 61,52% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN n'a pas gagné de terrain à Bagnolet Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices se distinguent… Alors que les résultats nationaux ont montré près de 8 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bagnolet semble néanmoins dans une situation différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans la ville. Confirmation à venir ?

15:31 - Un cas particulier pour Bagnolet lors des élections européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même s'il y a des exceptions... Le trio de tête des récentes élections européennes à Bagnolet, en effet, était composé de la liste de Manon Aubry avec 37,65% des bulletins, devançant la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,71% et Marie Toussaint avec 11,38%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Bagnolet ? L'élection du président de la République est probablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Avec 9,07%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Bagnolet au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 54,36% et 17,52% des voix. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 79,94% contre 20,06% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Bagnolet ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces élections de l'Assemblée nationale localement. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Bagnolet, obtenant 5,92% des voix sur place, contre 61,52% pour Alexis Corbière (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Bagnolet n'aura d'ailleurs pas l'occasion de confirmer ce choix lors d'un second tour, la circonscription complète ayant élu son député dès le premier round !

11:02 - Bagnolet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Bagnolet se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 39 366 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 5 154 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (53,31%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 8 970 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 30,44%, Bagnolet est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 184 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,76%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bagnolet, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Participation à Bagnolet : que retenir des précédentes élections ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux précédents. Début juin, durant les européennes, le taux de participation s'élevait à 47,14% des inscrits sur les listes électorales de Bagnolet. Le taux de participation était de 42,16% il y a cinq ans. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,03% dans la commune. Le taux de participation était de 62,06% au second tour, c'est-à-dire 11 816 personnes. La perte de pouvoir d'achat est en mesure de ramener les électeurs de Bagnolet dans les isoloirs.