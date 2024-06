Résultat des législatives à Beauvais : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il profiter des 27,04% de la Nupes à Beauvais ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, est un saut dans le vide. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 10,4% à Beauvais. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 16,03% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,4% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme tournant autour des 32% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beauvais, la Nupes avait par ailleurs cumulé 27,04% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Une percée à compléter enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Beauvais Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des indices se distinguent… L'étiquette RN devrait s'afficher à 30% à Beauvais lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les élections européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Beauvais dans la moyenne nationale concernant le RN il y a trois semaines Le résultat de ces législatives va peut-être confirmer le verdict établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Beauvais, avec 34,42% des électeurs devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 16,03%, suivie par Valérie Hayer avec 13,54%.

14:32 - Beauvais avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 25,22%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Beauvais au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,28% et 26,33% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 57,14% devant Marine Le Pen (42,86%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Beauvais Le nombre de votes en faveur du RN sera un point d'observation clé pour cette législative 2024 au niveau local. Il y a deux ans, lors des législatives à Beauvais, le RN terminait à la deuxième place, 20,19% des habitants passés par les urnes ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 27,04% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV . Roxane Lundy (NUP) dans la 1re circonscription avec 28,99% et Annick Prevot (NUP) dans la 2e circonscription avec 23,52% étaient respectivement arrivés en tête à Beauvais au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang aux candidats Les Républicains (62,52%). Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Victor Habert-Dassault (LR) dans la 1re circonscription avec 62,52% et Chanez Herbanne (ENS) dans la 2e circonscription avec 57,16%.

11:02 - Beauvais : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique de Beauvais déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 21,8%. Un salaire moyen mensuel net de 2136,64 euros par mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,83% et d'une population étrangère de 11,44% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,21% à Beauvais, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Beauvais La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024 à Beauvais (60000). Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 65,65% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 66,76% au premier tour, ce qui représentait 22 851 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 41,79% au premier tour et seulement 39,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Beauvais ? Quels candidats seront sélectionnés pour le second tour dans les 2 circonscriptions de Beauvais ?