Résultat des législatives à Bègles : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Bègles à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bègles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 50,03% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 22,14% à Bègles. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 15,25% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 13,58% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,63% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 54% cette fois.

18:42 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Bègles ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les instituts de sondage prédisent des candidats du RN à environ 30% des votes dans le pays ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de sa marque de 2022. Logiquement, cette tendance doit l'approcher de 26% à Bègles, soit quinze points de plus également que ses 11,44% de 2022 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a gagné ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:31 - Bègles fait exception lors des européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Bègles, les dernières élections européennes ont offert la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet avec 22,14% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,65%. En troisième position se trouvait Manon Aubry avec 15,25%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Bègles ? L'élection présidentielle est probablement la clé pour estimer une préférence politique locale. Chez les électeurs de Bègles, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 13,61%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 34,76% et 24,23% des suffrages. Le second tour restera synonyme de défaite pour la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 72,25% contre 27,75% pour Le Pen.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Bègles ? Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Bègles, grattant 11,44% des suffrages sur place, contre 50,03% pour Loïc Prud'Homme (LFI-PS-PC-EELV). Bègles se tournera d'ailleurs encore vers Loïc Prud'Homme au second tour, finalement en tête localement avec 65,27%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Bègles : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Bègles, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Le taux de chômage à 13,74% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 2730 hab par km² et 50,16% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (74,81%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 9 860 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,40% et d'une population immigrée de 13,15% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,57% à Bègles, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Bègles : la participation en question À Bègles, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,31% au premier tour et seulement 54,54% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 20 076 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,83% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 30,47% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles est de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Bègles.