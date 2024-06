En direct

19:51 - La gauche aussi dans les favoris à Bellegarde pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 7,46% à Bellegarde. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 7,94% de Manon Aubry (LFI), les 2,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,23% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Bellegarde, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 15,57% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'évolution éclair du RN à Bellegarde Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à environ 50% à Bellegarde ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 53,87% bien au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Bellegarde début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Bellegarde, avec 53,87% des bulletins valides, soit 1669 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 8,42%, suivie par Manon Aubry avec 7,94%.

14:32 - 39,9% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Bellegarde On remarque que le RN avait obtenu au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 39,9% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 18,57% et 16,48%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,79% contre 37,21%).

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Bellegarde Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci ne prédit pas le futur… En 2022 pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Bellegarde. C'est en effet Yoann Gillet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 43,47% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 60,05%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,95%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bellegarde A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Bellegarde fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 740 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 520 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (83,26%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Bellegarde incarne une communauté diversifiée, avec ses 348 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 34,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1032,12 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Bellegarde, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Bellegarde Le niveau d'abstention sera un critère essentiel de ce scrutin législatif 2024 à Bellegarde (30127). L'inflation dans le pays, cumulée avec les incertitudes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple en mesure de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Bellegarde. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 453 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 78,87% étaient allés voter. Le taux de participation était de 77,51% au second tour, ce qui représentait 4 228 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,4% au premier tour. Au second tour, 45,9% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bellegarde cette année ? Quel député succédera à Yoann Gillet dans la 1ère circonscription du Gard ?