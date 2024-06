En direct

19:39 - Sur qui vont se porter les voix de la Nupes dissoute à Belleneuve ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 15,32% à Belleneuve. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 24,83% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le RN a vivement avancé à Belleneuve Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà gagné 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse à près de 28% à Belleneuve ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire de Bardella à Belleneuve Se pencher sur la dernière expérience électorale peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. 36,91% des votes se sont en effet portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Belleneuve, face à Valérie Hayer à 17,41% et Raphaël Glucksmann à 15,32%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec pas moins de 265 habitants de Belleneuve passés par les bureaux de vote.

14:32 - 31,3% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Belleneuve Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Belleneuve lors du premier tour de la présidentielle avec 31,3%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,89%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 13,87% et 7,88% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 41,57% contre 58,43%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Belleneuve, comptant 20,34%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 30,00% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 41,37% contre 58,63% pour les vainqueurs. Benoît Bordat conservait donc son avance sur place.

11:02 - Belleneuve : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques de Belleneuve mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 4,06% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec 43,83% de population active et une densité de population de 112 hab/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (7,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 599 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,2%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Belleneuve mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,44% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Abstention à Belleneuve : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Belleneuve (21310), qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles serait de nature à ramener les électeurs de Belleneuve dans les isoloirs. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,77% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 19,49% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,02% au premier tour et seulement 54,58% au second tour. Quel député succédera à Benoît Bordat dans la 2ème circonscription de la Côte-d'Or ?