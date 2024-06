Résultat des législatives à Berck : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Berck ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en rassembler une partie. Le jour du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 20,02% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 11,55% à Berck pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 4,83% de Manon Aubry (LFI), les 2,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,76% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 19% cette fois.

18:42 - Rassemblement national : quel score à Berck à l'issue des législatives ? Alors que tirer de cette combinaison de chiffres ? La progression du RN se montre déjà puissante à Berck entre le score de Jordan Bardella en 2019 (33,33%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,53%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Berck le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Berck, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 39,53% des suffrages contre Valérie Hayer à 17,75% et Raphaël Glucksmann à 11,55%. Dans le détail, 2006 habitants se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - 32,59% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Berck Le bord politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 30,05% contre 32,59% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,4% et 5,81% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 46,99% contre 53,01%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Lors des dernières législatives à Berck, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 24,09% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 29,43% pour Philippe Fait (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 56,43%. Philippe Fait s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Berck : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Berck foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 298 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 849 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 12,77% des résidents sont des enfants, et 35,08% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 254 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 313 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,63%, synonyme d'une situation économique précaire. En somme, à Berck, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Berck : la participation en question L'un des critères clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention à Berck. Les jeunes générations manifestent la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, 31,73% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 30,57% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,99% au premier tour. Au deuxième tour, 56,55% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Berck ? Quel député succédera à Philippe Fait dans la 4ème circonscription du Pas-de-Calais ?