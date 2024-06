Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des pistes se distinguent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de s'élever à près de 20% à Bernin. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également grattés par la formation politique dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 : une hausse de 6 points qui peut toujours évoluer.

Performance notable : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans à Bernin que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait engrangé 12,56% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,29%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,3% et Marine Le Pen avec 12,56%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,82% contre 76,18%).

Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Bernin, cumulant 9,25% des voix sur place, contre 48,86% pour Olivier Véran (La République en Marche). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Olivier Véran (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à Bernin : un éclairage démographique

Dans la ville de Bernin, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,24% sont des personnes âgées. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 46,25%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (8,79%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,94%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,29% à Bernin, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.