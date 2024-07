Résultat des législatives 2024 à Crolles : les premiers chiffres du 2e tour

À Crolles, l'une des clés de ces législatives 2024 est immanquablement la participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,2%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,13% au premier tour et 44,94% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 652 personnes en âge de voter dans la ville, 22,35% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 19,15% au premier tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Crolles (38920).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Crolles

Comment les habitants de Crolles peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec 45,49% de population active et une densité de population de 587 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 8,25% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,08%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,91%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,49% à Crolles, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.