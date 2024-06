Résultat des législatives à Beuzeville-la-Grenier : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un effet Bardella aussi à Beuzeville-la-Grenier le 9 juin ? On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a bouleversé le pays il y a peu. C'est en effet la liste Bardella qui s'est imposée aux européennes il y a trois semaines à Beuzeville-la-Grenier, avec 37,97% des électeurs, soit 183 voix, devant celle de Raphaël Glucksmann avec 13,28%, suivie par Valérie Hayer avec 12,03%.

14:32 - Beuzeville-la-Grenier avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Beuzeville-la-Grenier lors du premier tour de la présidentielle avec 29,08%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,67%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,46% et 4,25% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 48,26% contre 51,74%.

12:32 - Quel score pour la majorité aux législatives 2024 à Beuzeville-la-Grenier ? Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Les élections législatives 2022 à Beuzeville-la-Grenier ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 24,6% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 29,12% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 45,48% contre 54,52% pour les vainqueurs. Marie-Agnès Poussier-Winsback conservait donc son avance sur place.

11:02 - Beuzeville-la-Grenier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Beuzeville-la-Grenier définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Le taux de chômage à 7,19% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur le travail. Avec 47,12% de population active et une densité de population de 187 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,56%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 452 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,23%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beuzeville-la-Grenier mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,79% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Beuzeville-la-Grenier Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Beuzeville-la-Grenier (76210) ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,16% au premier tour et seulement 53,78% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Beuzeville-la-Grenier pour les législatives ? Au premier tour de l'élection présidentielle, 22,49% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,35% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des foyers français seraient notamment susceptibles de ramener les électeurs de Beuzeville-la-Grenier dans les isoloirs.