19:51 - À Beynes, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,4% à Beynes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Beynes, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 24,74% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,2% pour Yannick Jadot, 1,95% pour Fabien Roussel et 1,41% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a lourdement progressé à Beynes en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,62% dans la moyenne nationale pour Bardella à Beynes il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Beynes, à 28,62%, soit 932 voix. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 17,63% et Raphaël Glucksmann à 14,4%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Beynes au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Beynes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,31%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,57% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,54% et 8,05% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 36,56% contre 63,44%.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Beynes Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment de l'élection du jour. Au premier tour des élections législatives 2022, Beynes, couverte par la 12ème circonscription des Yvelines, verra le binôme Ensemble ! L'emporter avec 32,75%, alors que le RN restera derrière à 17,77%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 42,97% contre 57,03% pour les vainqueurs. Karl Olive remportait donc cette élection sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Beynes Dans la commune de Beynes, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,36% ont 60 ans et plus. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,46%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (14,66%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,84%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,65%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Beynes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Elections législatives précédentes à Beynes : retour sur la participation électorale Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Beynes (78650) ? La flambée des prix des matières premières qui grève le budget des ménages pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Beynes. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,2% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,15% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,68% au premier tour et seulement 50,91% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Beynes pour les élections législatives ? Quel député détrônera Karl Olive dans la 12ème circonscription des Yvelines ?