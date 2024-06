En direct

19:49 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces élections législatives ? Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 10,23% à Bezannes il y a quelques jours. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 24% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes s'était par ailleurs imposée avec aussi 24,02% des votes dans la localité, où elle était incarnée par Lynda Meguenine.

18:42 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Bezannes Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 16 points à Bezannes entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 24% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,2% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Bezannes début juin Regarder quelques jours en arrière semble encore plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Si on se penche sur le détail, 485 votants de Bezannes ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a enregistré 32,2% des voix face à Valérie Hayer à 21,38% et Raphaël Glucksmann à 10,23%.

14:32 - Bezannes avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle La présidentielle est incontestablement la clé pour estimer une tendance politique locale. Bezannes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,39%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 36,44% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,08% et 8,3% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 35,23% contre 64,77%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Bezannes ? Le résultat des législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Bezannes en 2022, lors des législatives, avec 16,07% au premier tour, contre 24,02% pour Lynda Meguenine (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Bezannes faisant partie de la 2ème circonscription de la Marne. Ce démarrage contrasté ne va pas empêcher le RN de finir au sommet au second tour avec 16,07%.

11:02 - Bezannes : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Bezannes foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,18% de cadres supérieurs pour 4 011 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 673 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 722 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (77,78%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,96% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,84%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 33 842 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Bezannes, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Bezannes : quel était le taux de participation aux précédentes élections législatives ? L'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif à Bezannes (51430). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,34% au premier tour. Au deuxième tour, 46,39% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Bezannes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 83,03% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 82,95% au deuxième tour, soit 2 005 personnes.