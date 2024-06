Résultat des législatives à Béziers : de premières données sur le 1er tour

Regarder quelques jours en arrière semble aussi pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Il y a quelques semaines en effet, à Béziers, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, glanant 40.5% des votes contre Manon Aubry à 12.42% et Raphaël Glucksmann à 10.01%. Ce sont ainsi 9426 habitants qui se sont tournés vers elle dans la cité.

La communauté électorale de Béziers s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La figure du Rassemblement national terminait avec 31.08% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 22.74% et 19.87% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 10.61% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 54.01%, devant Emmanuel Macron à 45.99%.

Le RN était absent aux législatives à Béziers il y a deux ans, où c'est Emmanuelle Ménard (Divers droite) qui s'imposait au premier tour, avec 44.99%, Béziers votant pour la 6ème circonscription de l'Hérault. Emmanuelle Ménard terminait en tête encore au second tour dans la localité, avec 67.58%.

15:49 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Béziers

A mi-chemin des élections législatives, Béziers fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 80 341 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 8 715 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (60,29%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 9 996 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,07%, Béziers se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 999 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 22,45%, annonçant une situation économique précaire. À Béziers, les préoccupations locales se joignent aux défis français.