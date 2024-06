Une autre source de doute de ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bezouce, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,07% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment terminé à 8,73% à Bezouce début juin. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 19% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

Que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il n'est donc pas exclu que le RN soit pas loin des 50% ou plus à Bezouce ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Il y a quelques semaines en effet, à Bezouce, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 53,33% des votes devant Valérie Hayer à 9,61% et Raphaël Glucksmann à 8,73%. Ce sont alors 544 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la commune.

Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait rassemblé 36,33% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 18,84% et 17,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 61,01% contre 38,99%).

Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans pour les législatives, le RN arrivait en première position à Bezouce. Dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Gard, c'est Laurence Gardet qui s'imposait au premier tour avec 39,39%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Philippe Berta (La République en Marche) chez les électeurs avec 54,46%.

Dotée de 1 108 logements pour 2 328 habitants, la densité de la ville est de 184 hab/km². L'existence de 162 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 17,88% des résidents sont des enfants, et 7,82% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs? Malgré un taux de chômage de 10,32%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2254,8 euros par mois.