En direct

19:51 - Un électorat de gauche entre 27% et 29% à Bondoufle pour ces législatives L'autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la Nupes. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 11,37% à Bondoufle. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bondoufle, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,97% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 12 points à Bondoufle Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Bondoufle entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Bondoufle aux européennes Le résultat de ces législatives fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui a fini première des européennes 2024 à Bondoufle, avec 34,13% des votes, soit 1285 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 15,09%, suivie par la liste de Manon Aubry avec 13,65%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Bondoufle au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Dans la ville de Bondoufle, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 23,27%, la cheffe du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,06% et 24,92% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 59,15% contre 40,85% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Bondoufle ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 20,63% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Essonne, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 31,75% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Medhy Zeghouf (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bondoufle et leurs implications électorales En pleine campagne électorale législative, Bondoufle se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 862 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 763 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 940 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,59% des résidents sont des enfants, et 5,51% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 526 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,50%, Bondoufle se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 35,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 905,11 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Bondoufle, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Bondoufle : un aperçu détaillé À Bondoufle, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces législatives. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,84% au premier tour et seulement 55,09% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 257 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,41% étaient restées chez elles. L'abstention était de 26,33% au second tour.