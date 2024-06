En direct

19:51 - Que vont trancher les supporters de Glucksmann à Bouillargues ? L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bouillargues, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,07% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment obtenu 10,81% à Bouillargues pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 20% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (5,91%), de Marie Toussaint (3,2%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,5%).

18:42 - L'évolution foudroyante du RN à Bouillargues en 5 ans Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais des tendances émergent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Bouillargues entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Bouillargues le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car le résultat des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Le 9 juin en effet, à Bouillargues, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, avec 44,74% des suffrages devant Valérie Hayer à 13,2% et Raphaël Glucksmann à 10,81%.

14:32 - Bouillargues avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 31,95% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 25,08% et 15,42%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,35% contre 46,65%).

12:32 - Quel résultat pour le RN ce dimanche soir à Bouillargues ? Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections 2024. Le RN parvenait en pôle position à Bouillargues lors des législatives 2022. C'est en effet Yoann Gillet qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 34,81% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,43%.

11:02 - Analyse socio-économique de Bouillargues : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Bouillargues se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 192 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 566 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 609 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,18% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Avec 175 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,25%, Bouillargues se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 45,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 671,01 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, à Bouillargues, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bouillargues : les législatives débutent L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des législatives à Bouillargues (30230). La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des foyers français est notamment en mesure de pousser les électeurs de Bouillargues à ne pas rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,15% des votants de l'agglomération. La participation était de 78,3% au premier tour, ce qui représentait 3 950 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,08% au premier tour et seulement 48,33% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Bouillargues ? Quel député détrônera Yoann Gillet dans la 1ère circonscription du Gard ?