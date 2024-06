Résultat des législatives à Bourg-lès-Valence : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Bourg-lès-Valence, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. La liste Glucksmann avait cumulé 15,01% à Bourg-lès-Valence début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 33% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bourg-lès-Valence, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 27,3% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une somme à affiner enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - Evolution fulgurante du RN à Bourg-lès-Valence Difficile de mettre en perspective cette avalanche de données. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Bourg-lès-Valence au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a dominé les européennes à Bourg-lès-Valence. Ladite liste enregistrait 32,12% des votes, soit 2419 voix, devant Raphaël Glucksmann à 15,01% et Valérie Hayer à 12,96%.

14:32 - Bourg-lès-Valence avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 26,84% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,33%. Marine Le Pen n'affichait alors que 22,61%. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 59,92% contre 40,08% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Bourg-lès-Valence ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Avec 18,37% à Bourg-lès-Valence, le Rassemblement national était distancé par les 27,30% du binôme Nupes au premier tour des législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. A l'issue du second tour, c'est en revanche Mireille Clapot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 54,04% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Élections législatives à Bourg-lès-Valence : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Bourg-lès-Valence contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 988 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 14,19%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (77,98%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 6 616 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,01% et d'une population immigrée de 11,08% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Bourg-lès-Valence mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,43% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives à Bourg-lès-Valence Comment votent généralement les citoyens de cette agglomération ? Début juin, pendant les européennes, sur les 14 583 personnes en âge de voter à Bourg-lès-Valence, 46,97% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 50,41% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,06% au premier tour et seulement 55,39% au second tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,67% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 25,07% au premier tour.