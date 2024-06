Résultat des législatives à Bourges : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Bourges, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait obtenu 16,53% à Bourges pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 33% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bourges, la Nupes avait par ailleurs glané 31,95% des votes au total sur les 3 circonscriptions couvrant la ville, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a fortement séduit à Bourges en 5 ans Que peut-on conclure de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc permis de penser que le RN termine à environ 20% voire plus à Bourges ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration de Bardella à Bourges Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Dans le détail, 4834 électeurs de Bourges se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, cumulait 25,12% des voix face à Valérie Hayer à 16,76% et Raphaël Glucksmann à 16,53%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bourges lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen n'avait pas été servie à Bourges au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 17,67% contre 30,98% pour Emmanuel Macron et 23,97% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 66,29% contre 33,71% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Bourges ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Bourges en 2022, lors des élections législatives, avec 15,74% au premier tour, contre 33,95% pour les candidats LREM en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 3 circonscriptions de la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux adversaires étiquetés La République en Marche avec 47,46% contre 59,75% pour les vainqueurs. La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois François Cormier Bouligeon (ENS) dans la 1re circonscription avec 55,55%, Nicolas Sansu (NUP) dans la 2e circonscription avec 63,39% et Loïc Kervran (ENS) dans la 3e circonscription avec 66,8%.

11:02 - Élections législatives à Bourges : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Bourges sur le résultat des législatives ? Avec 42,33% de population active et une densité de population de 961 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,77% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2236,91 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 18 560 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,12% et d'une population étrangère de 7,91% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Bourges mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,78% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Bourges À Bourges, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,45% au premier tour et seulement 40,46% au second tour. En proportion, au niveau du pays, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, 64,21% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 65,25% au premier tour, ce qui représentait 28 528 personnes.