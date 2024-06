Résultat des législatives à Bréauté : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance du RN à Bréauté début juin Le résultat des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les mémoires ce 30 juin. Le score de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bréauté, avec 43,58%, soit 231 voix dans la ville. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 11,51% et Raphaël Glucksmann à 10,75%.

14:32 - 38,19% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Bréauté La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection suprême. Marine Le Pen avait frappé fort à Bréauté lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 38,19% des voix au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,07% et 15,33% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 7,02% des suffrages. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au second tour avec 59,47%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Bréauté ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Bréauté. Dans la commune, partie intégrante de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Nicolas Goury qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,60%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,94%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,06%.

11:02 - Bréauté : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Bréauté peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 9,27% et une densité de population de 95 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 507 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,77%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,03%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Bréauté mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,14% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - L'abstention aux législatives à Bréauté (76110) L'observation des scrutins électoraux passés permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Début juin, durant les élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,38% des inscrits sur les listes électorales de Bréauté (Seine-Maritime), à comparer avec un taux d'abstention de 40,75% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,55% au premier tour et seulement 49,8% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Bréauté ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.