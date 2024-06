Résultat des législatives à Bretteville-du-Grand-Caux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une percée du RN aussi à Bretteville-du-Grand-Caux début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 282 habitants de Bretteville-du-Grand-Caux passés par les urnes ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a glané ainsi 49,3% des votes contre Valérie Hayer à 14,34% et Raphaël Glucksmann à 6,99%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Bretteville-du-Grand-Caux lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen finissait à 37,55% au premier tour contre 25,9% pour Emmanuel Macron et 14,87% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Bretteville-du-Grand-Caux n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 5,2% des suffrages. Au 2e tour, la candidate du RN avait aussi devancé Macron avec 56,4% contre 43,6%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Regarder le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé n'assure rien… Le Rassemblement national se hissait en première position à Bretteville-du-Grand-Caux lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Nicolas Goury qui arrivait en tête au premier tour avec 32,08% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,93%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,07%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Bretteville-du-Grand-Caux Comment les habitants de Bretteville-du-Grand-Caux peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,74%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (79,47%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,17%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 519 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,27%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,88%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bretteville-du-Grand-Caux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,74% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les législatives sont lancées à Bretteville-du-Grand-Caux : scrutin en cours Au cours des derniers scrutins électoraux, les 1 398 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 44,12% au niveau de Bretteville-du-Grand-Caux (Seine-Maritime). L'abstention était de 42,71% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,5% au premier tour et seulement 53,41% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Bretteville-du-Grand-Caux cette année ? Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des législatives.