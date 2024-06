Résultat des législatives à Bruges : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 27% et 34% à Bruges lors de ce premier tour La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 19,42% à Bruges pour ce tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 34% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Bruges, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,52% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a solidement avancé à Bruges Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais des tendances apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse à près de 22% ou plus à Bruges ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Bruges au début du mois Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui arrive aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Bruges, avec 24,66%, soit 1996 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 19,42% et Valérie Hayer à 16,8%.

14:32 - 34,9% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Bruges Ce sont Emmanuel Macron avec 34,9% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,96% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection présidentielle à Bruges. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 16,73%. Le second round ne sourira pas plus à la candidate du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 69,86% contre 30,14% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives sera très observé. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Bruges, récoltant 14,56% des suffrages sur place, contre 36,40% pour Thomas Cazenave (Ensemble !). Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Bruges : législatives et dynamiques démographiques Quel impact aura la population de Bruges sur le résultat des législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 18,1% des résidents sont des enfants, et 18,22% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2604,63 € par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 6 672 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (20,02%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,56%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,26%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bruges, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Les élections législatives à Bruges (33520) sont lancées L'étude des résultats des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Durant les élections européennes de début juin, 58,68% des personnes en âge de participer à une élection à Bruges avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 53,46% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,64% au premier tour et seulement 48,7% au deuxième tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80,07% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 76,13% au second tour, c'est-à-dire 10 152 personnes.