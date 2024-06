Résultat des législatives à Cabestany : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Cabestany pour ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,14% à Cabestany. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 7,38% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,5% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,71% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 27% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cabestany, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 25,42% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Cabestany Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des éléments émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 38% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Cabestany début juin ? Un autre scrutin bien plus proche est venu bouleverser l'équilibre établi il y a deux ans. Si on se penche sur le détail, 1926 électeurs de Cabestany se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste Bardella glanait ainsi 41,32% des votes devant Raphaël Glucksmann à 12,14% et Valérie Hayer à 10,92%.

14:32 - 29,2% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Cabestany L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Cabestany que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Elle avait accumulé 29,2% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 22,14% et 18,27%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,09% contre 46,91%).

12:32 - Des législatives favorables pour le RN il y a deux ans Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Cabestany. On retrouvait en effet Sophie Blanc au sommet au premier tour, avec 30,26% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 53,34%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,66%.

11:02 - Cabestany et législatives : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Cabestany fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 338 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 333 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 3 080 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 17,88% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 12,11% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 410 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,96%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 224 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,0%, synonyme d'une situation économique mitigée. En résumé, Cabestany incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Cabestany : quelles perspectives pour les législatives ? À Cabestany (66330), l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages est par exemple susceptible de modifier les choix que feront les électeurs de Cabestany. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 169 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 75,23% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,24% au premier tour, ce qui représentait 6 310 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,36% au premier tour et seulement 48,1% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Cabestany ? Quel député détrônera Sophie Blanc dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales ?