Résultat des législatives à Cagny : l'élection 2024 en direct

16:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Cagny Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur le détail, 146 votants de Cagny ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, a cumulé 24,25% des suffrages devant Valérie Hayer à 24,25% et Raphaël Glucksmann à 18,44%.

14:32 - À Cagny, le résultat de la présidentielle résonne toujours La ville de Cagny avait voté pour Marine Le Pen à 15,73% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la représentante de l'extrême droite avec respectivement 42,39% et 17,82% des suffrages. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 73,13% contre 26,87% pour Le Pen.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Cagny, grappillant 14,97% des votes sur place, contre 40,10% pour Barbara Pompili (Ensemble !). Sur la commune de Cagny, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant l'échec du RN. Une victoire, donc, pour Barbara Pompili dans la localité.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Cagny Dans la ville de Cagny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,37%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 590 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,96%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,19%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cagny mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,81% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Cagny : les législatives débutent Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif à Cagny. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,46% au premier tour et seulement 38,45% au deuxième tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 004 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,31% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 18,76% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?