19:50 - À Caissargues, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? A l'issue du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 15,51% des bulletins dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 11,48% à Caissargues. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (5,63%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (3,11%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,16%) le 9 juin. Soit une somme de 21% sur place.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Caissargues Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 41% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Caissargues début juin ? Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme évident au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen à Caissargues. L'extrême droite enregistrait 42,13% des suffrages, soit 800 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 14,53% et Raphaël Glucksmann à 11,48%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Caissargues au premier tour de la dernière présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 28,72% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 26,71% et 15,06%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,89% contre 49,11%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national il y a deux ans Le résultat de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu au niveau local pour cette élection du Parlement français. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Caissargues lors des législatives 2022. C'est en effet Yoann Gillet qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 33,56% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 51,68%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,32%.

11:02 - Caissargues : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs de Caissargues exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,89%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (69,38%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 363 euros/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 685 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,24%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,08%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Caissargues mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,31% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des législatives à Caissargues L'observation des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, 57,38% des électeurs de Caissargues s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 58,09% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,84% au premier tour. Au deuxième tour, 50,74% des électeurs se sont déplacés. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, moins qu'en 2017.