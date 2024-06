En direct

19:51 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Carnoux-en-Provence à la loupe L'autre interrogation qui enveloppe ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,07% à Carnoux-en-Provence pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 5,3% de Manon Aubry (LFI), les 3,32% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,66% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 18% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Carnoux-en-Provence, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 14,43% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 8 points à Carnoux-en-Provence Alors que retenir de cette combinaison de scores ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 40% à Carnoux-en-Provence ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,24% pour la liste de Jordan Bardella à Carnoux-en-Provence il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le score de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Carnoux-en-Provence, à 45,24%, soit 1307 voix. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 12,43% et Marion Maréchal à 9,28%.

14:32 - 32,1% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Carnoux-en-Provence La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La figure du Rassemblement national prenait une avance notable avec 32,1% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient respectivement à 24% et 14,14% des voix. Jean-Luc Mélenchon se contentait de la quatrième place avec 13,39% des suffrages. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 54,57%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Carnoux-en-Provence ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Les législatives avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Carnoux-en-Provence. On retrouvait en effet Joëlle Mélin au sommet au premier tour, avec 30,94% dans la ville, qui faisait partie de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 68,71%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,29%.

11:02 - Carnoux-en-Provence et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel impact aura la population de Carnoux-en-Provence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 1917 hab par km² et un taux de chômage de 9,82%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,63%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 391 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,10% et d'une population étrangère de 5,83% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Carnoux-en-Provence mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,46% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Carnoux-en-Provence : la mobilisation des électeurs aux législatives Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'était hissé à 45,11% des électeurs de Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône). L'abstention était de 50,04% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,27% au premier tour. Au deuxième tour, 54,46% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Carnoux-en-Provence cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.