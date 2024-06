En direct

19:51 - Un vote de gauche estimé entre 10% et 16% à Cassis pour ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en rassembler une partie. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 9,76% à Cassis. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 16% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 10,88% des bulletins dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (10,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,76% pour Yannick Jadot, 1,47% pour Fabien Roussel et 0,75% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Cassis Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN termine à près de 26% voire plus à Cassis ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel de Bardella à Cassis Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. C'est en effet la liste emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Cassis, avec 36,66% des suffrages devant celle de Valérie Hayer avec 17,99%, qui avait elle-même devancé la liste de Marion Maréchal avec 10,8%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Cassis lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cassis lors du premier tour de la présidentielle avec 33,67%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,14%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 14,64% et 10,53% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 42,47% contre 57,53%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette législative 2024, à l'échelle locale. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Cassis il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,61% au premier tour, contre 33,40% pour Bertrand Mas-Fraissinet (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Cassis étant partie intégrante de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Chose inattendue : le parti d'extrême droite réussira finalement à finir devant lors de ces législatives, avec 72,43%, contre 27,57% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV à l'issue du deuxième round.

11:02 - Cassis et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Cassis est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 720 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 222 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 815 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (48,77%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Cassis forme une communauté diversifiée, avec ses 334 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,36%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 49 180 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Cassis, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les législatives sont lancées à Cassis : scrutin en cours Le niveau de participation constituera indéniablement un critère essentiel du scrutin législatif à Cassis (13260). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,49% au premier tour. Au deuxième tour, 54,67% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,65% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 24,84% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français pourraient ramener les électeurs de Cassis vers les urnes.