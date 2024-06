Résultat des législatives à Cauville-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Cauville-sur-Mer au début du mois Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Si on se penche sur le détail, 228 votants de Cauville-sur-Mer ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, a séduit 34,18% des suffrages face à Valérie Hayer à 19,04% et Raphaël Glucksmann à 14,54%.

14:32 - 33,58% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Cauville-sur-Mer C'est probablement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,05% contre 33,58% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,23% et 6,28% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,57% contre 57,43%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement pour ces élections législatives localement. Lors des dernières législatives à Cauville-sur-Mer, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 21,33% des votants étant convaincus par son binôme, contre 39,49% pour Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (65,53%). Agnès Firmin Le Bodo s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Cauville-sur-Mer façonne les résultats électoraux ? Quel impact aura la population de Cauville-sur-Mer sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,37%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (90,09%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (93,97%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 648 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (3,02%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cauville-sur-Mer mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,63% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Cauville-sur-Mer Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 1 235 électeurs de Cauville-sur-Mer (Seine-Maritime) avaient pris part au scrutin (soit 55,47%), à comparer avec une participation de 59,0% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,94% au premier tour et seulement 49,8% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Cauville-sur-Mer ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,0% dans la commune. Le taux de participation était de 83,55% au second tour, c'est-à-dire 1 016 personnes.