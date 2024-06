Résultat des législatives à Cestas : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche estimé entre 28% et 34% à Cestas pour ces législatives La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 21,84% à Cestas. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 34% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Cestas, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,64% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Une progression notable du RN à Cestas Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des tendances apparaissent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Cestas entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera pas loin des 20% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Cestas le 9 juin dernier ? On ne peut oublier le scrutin qui s'est tenu il y a quelques jours. Le 9 juin en effet, à Cestas, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, glanant 24,1% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 21,84% et Valérie Hayer à 19,55%.

14:32 - À Cestas, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Marine Le Pen n'avait pas réussi à convaincre dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 17,85% contre 34,13% pour Emmanuel Macron et 18,58% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 68,4% contre 31,6% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Cestas, grappillant 14,95% des suffrages sur place, contre 38,96% pour Bérangère Couillard (Ensemble !). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Comprendre l'électorat de Cestas : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Cestas, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 166 habitants/km² et un taux de chômage de 8,03%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,62%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (10,05%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (5,88%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,25%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cestas, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Cestas L'analyse des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 59,69% des inscrits sur les listes électorales de Cestas, contre une participation de 61,56% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 58,79% au premier tour. Au second tour, 56,41% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Cestas ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 80,16% des électeurs habilités dans l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 83,05% au premier tour, c'est-à-dire 11 861 personnes.