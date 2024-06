En direct

19:50 - Les électeurs de l'ancienne Nupes convoités La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en rassembler une part. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,4% à Ceyreste. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 21% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Ceyreste, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 18,29% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a fortement séduit à Ceyreste Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Ceyreste entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 35% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Ceyreste le 9 juin ? Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date semble donc tout aussi pertinent au moment du scrutin de ces législatives. Dans le détail, 945 votants de Ceyreste ont en effet préféré l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a attiré ainsi 39,99% des votes face à Valérie Hayer à 13,2% et Raphaël Glucksmann à 12,4%.

14:32 - 28,71% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Ceyreste Le scrutin présidentiel est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La patronne du parti d'extrême droite l'emportait avec 28,71% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,04% et 14,55% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 12,61% des suffrages. Marine Le Pen s'était aussi imposée au deuxième tour avec 51,69%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national aux élections législatives à Ceyreste ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN réalisait un excellent résultat à Ceyreste lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. C'est en effet Joëlle Mélin qui se classait en pôle position au premier tour avec 27,55% dans la commune, partie intégrante de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 64,17%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,83%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ceyreste En pleine campagne électorale législative, Ceyreste se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 25,06% de cadres supérieurs pour 4 813 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 496 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,26%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 29,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 39,22% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 474,45 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Finalement, à Ceyreste, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Ceyreste Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a trois semaines, durant les précédentes élections européennes, 4 070 électeurs de Ceyreste (Bouches-du-Rhône) avaient participé au vote (soit 59,04%). La participation était de 55,09% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,95% au premier tour et seulement 49,15% au second tour. Quelle sera la participation à Ceyreste pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,57% dans la commune. La participation était de 77,58% au deuxième tour, soit 3 114 personnes.