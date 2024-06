Résultat des législatives à Champigny : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections législatives à Champigny : un éclairage démographique

Dans la commune de Champigny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,51% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (92,99%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 617 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,11%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,54%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 8,0% à Champigny, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.