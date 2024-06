En direct

19:46 - Les suffrages de la Nupes observés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 9,31% à Châtillon-sur-Cher. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 18% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,26% des bulletins dans la commune.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Châtillon-sur-Cher Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 12 points à Châtillon-sur-Cher entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 40% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,56% pour la liste de Jordan Bardella à Châtillon-sur-Cher il y a trois semaines Le résultat de ces législatives devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui s'est affichée en tête des élections européennes 2024 à Châtillon-sur-Cher, avec 46,56% des voix exprimées devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,15%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,31%.

14:32 - 37,73% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Châtillon-sur-Cher L'élection présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Châtillon-sur-Cher à l'issue de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 37,73% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 18,44% et 15,65% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 6% des suffrages. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 57,03%, devant Emmanuel Macron à 42,97%.

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Châtillon-sur-Cher ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Châtillon-sur-Cher. C'est en effet Roger Chudeau qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 30,91% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,74%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,26%.

11:02 - Élections législatives à Châtillon-sur-Cher : un éclairage démographique Dans la commune de Châtillon-sur-Cher, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 17,09% des résidents sont des enfants, et 10,18% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,14%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 629 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,4%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (14,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Châtillon-sur-Cher mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 42,01% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Participation aux législatives à Châtillon-sur-Cher : un aperçu détaillé L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation à Châtillon-sur-Cher (41130). Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,46% au premier tour et seulement 56,28% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Châtillon-sur-Cher ? Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,76% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 82,67% au premier tour, soit 954 personnes.