En direct

19:43 - Le Nouveau Front populaire, une nouvelle Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,24% des voix dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 10,5% à Châtres-sur-Cher. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 5,49% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,15% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,06% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 21% cette fois.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Châtres-sur-Cher Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN soit à près de 37% ou plus à Châtres-sur-Cher ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Châtres-sur-Cher Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. Dans le détail, 205 habitants de Châtres-sur-Cher passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella a glané 48,93% des voix face à Valérie Hayer à 10,74% et Raphaël Glucksmann à 10,5%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Châtres-sur-Cher au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La leader du Rassemblement national engrangeait 30,03% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,82% et 15,44% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 9,56% des voix. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui gagnait avec 56,2%, devant Emmanuel Macron à 43,8%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Analyser le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN se hissait en pôle position à Châtres-sur-Cher lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher, c'est Roger Chudeau qui arrivait en tête au premier tour avec 29,75%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 59,22%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,78%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Châtres-sur-Cher : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Châtres-sur-Cher, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec ses 1 122 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Avec 50 entreprises, Châtres-sur-Cher se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 15,68% des résidents sont des enfants, et 35,5% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 54,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,53 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Châtres-sur-Cher, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Châtres-sur-Cher : quelles perspectives pour les élections législatives ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des européennes de début juin, parmi les 825 personnes en âge de voter à Châtres-sur-Cher, 45,21% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 40,51% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,25% au premier tour. Au deuxième tour, 46,94% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Châtres-sur-Cher ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 813 personnes en âge de voter au sein de la localité, 24,23% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 26,11% au second tour.