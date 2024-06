En direct

19:43 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Chaumont-sur-Tharonne ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 10,9% à Chaumont-sur-Tharonne. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 19% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Chaumont-sur-Tharonne, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 15,52% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Chaumont-sur-Tharonne Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN, qui se monte déjà à 9 points à Chaumont-sur-Tharonne entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 24% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,54% pour le RN à Chaumont-sur-Tharonne début juin Les résultats de ces législatives seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui s'est placée en tête des élections européennes 2024 à Chaumont-sur-Tharonne, avec 36,54% des votes (171 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 14,53%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,9%.

14:32 - 28,93% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Chaumont-sur-Tharonne Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,61% contre 28,93% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,24% et 8,96% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,37% contre 53,63%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Chaumont-sur-Tharonne Le nombre de votes en faveur du RN sera déterminant pour cette élection 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Chaumont-sur-Tharonne en 2022, lors des législatives, avec 16,13% au premier tour, contre 32,26% pour Pascal Bioulac (Les Républicains), Chaumont-sur-Tharonne étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. Surprise totale : le RN arrivera finalement à terminer en tête de ces législatives, avec 52,21%, contre 47,79% pour le binôme LREM à la fin du second round.

11:02 - Comprendre l'électorat de Chaumont-sur-Tharonne : un regard sur la démographie locale Comment la population de Chaumont-sur-Tharonne peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,6% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec 44,84% de population active et une densité de population de 13 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (69,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 505 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,33%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,33%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 61,22%, comme à Chaumont-sur-Tharonne, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Elections législatives passées à Chaumont-sur-Tharonne : retour sur la participation électorale L'un des critères clés du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation à Chaumont-sur-Tharonne. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 57,06% au premier tour et seulement 52,43% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 80,27% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 78,28% au premier tour, c'est-à-dire 699 personnes.