Résultat des législatives à Chouilly : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Chouilly : une analyse socio-démographique

Quelle influence les électeurs de Chouilly exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 63 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,82%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Avec ses 10,54% d'agriculteurs pour 1 049 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,20%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,43%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chouilly mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,4% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.