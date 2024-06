En direct

19:05 - Le RN en embuscade à Cilaos avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà forte à Cilaos entre le score de Jordan Bardella en 2019 (35,65%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,56%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport à la dernière élection des députés dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 15% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Cilaos le 9 juin ? En deux ans, cet équilibre politique a été brisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de localités. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Cilaos, avec 39,56% des votes exprimés devant la liste portée par Manon Aubry avec 16,6%, et la liste de Valérie Hayer avec 8,56%.

14:32 - Cilaos avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle L'élection à la présidence de la République est probablement la référence pour juger une préférence politique locale. On remarque que le RN avait récolté au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait rassemblé 25,07% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 49,53%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,07% et Emmanuel Macron avec 14,38%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 69,78% contre 30,22%).

12:32 - À Cilaos, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Cilaos, récoltant 7,38% des suffrages sur place, contre 59,92% pour Patrice Thien-Ah-Koon (Divers droite). Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Cilaos : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Devant les 8 bureaux de vote dispersés à travers Cilaos, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 5 390 habitants répartis dans 3 108 logements, cette agglomération présente une densité de 63 habitants/km². Ses 266 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (43,15%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 12,39% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 12 240 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 46,86%, synonyme d'une situation économique précaire. À Cilaos, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Cilaos ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Cilaos, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 55,52% des électeurs de la ville. L'abstention était de 44,86% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 71,9% au premier tour et seulement 64,58% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat est de nature à impacter la participation à Cilaos.