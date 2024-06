En direct

19:50 - Les bulletins de l'ancienne Nupes convoités La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Pour le premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 23,86% des bulletins dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,03% pour Yannick Jadot, 1,71% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 13,91% à Clarensac pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,54% de Manon Aubry (LFI), les 4,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,22% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 24% cette fois.

18:42 - Le RN a largement séduit à Clarensac en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Avec une projection rapide, on peut déduire que le RN sera à environ 40% à Clarensac ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Clarensac il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. C'est en effet la liste dirigée par Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Clarensac, avec 40,22% des électeurs (798 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 13,91%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 13,91%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Clarensac lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Clarensac avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La candidate de l'ancien Front national prenait les devants avec 30,49% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,95% et 17,67% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 7,94% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat de la candidate du RN au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 51,79%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Clarensac ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette législative. Le RN tirait son épingle du jeu à Clarensac lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Jean-Marie Launay au sommet au premier tour, avec 29,92% dans la ville, qui votait pour la 5ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,04%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,96%.

11:02 - Élections législatives à Clarensac : un éclairage démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Clarensac, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 862 logements pour 4 280 habitants, la densité de la commune est de 292 hab par km². Ses 292 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 307 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 18,69% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,28% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1240,05 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, à Clarensac, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Clarensac ? L'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 sera le niveau d'abstention à Clarensac. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,69% au premier tour et seulement 46,79% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 78,47% des électeurs de la commune, à comparer avec une participation de 79,74% au premier tour, c'est-à-dire 2 810 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?