19:41 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Saint-Dionisy convoité La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Saint-Dionisy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,14% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,52% pour Yannick Jadot, 3,06% pour Fabien Roussel et 1,75% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment cumulé 13,37% à Saint-Dionisy début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 5,04% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,98% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,74% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 25% cette fois.

18:42 - Le RN a solidement progressé à Saint-Dionisy en 5 ans Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la victoire du RN à Saint-Dionisy Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections européennes à Saint-Dionisy. L'extrême droite a cumulé 40,5% des voix, soit 209 voix, face à Raphaël Glucksmann à 13,37% et Valérie Hayer à 12,02%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Saint-Dionisy ? C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. La présidentielle avait donné un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La candidate du RN obtenait 29,45% au premier round contre 25,8% pour Emmanuel Macron et 18,95% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,14% des suffrages. Avec 48,36%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,64%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection 2024. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Saint-Dionisy lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Gard, c'est Nicolas Meizonnet qui s'imposait au premier tour avec 26,38%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 50,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,87%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Dionisy Dans la ville de Saint-Dionisy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,63%. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,04%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 427 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,39%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,98%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,18% à Saint-Dionisy, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - C'est l'heure de voter à Saint-Dionisy : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Dionisy, quelle participation aux précédentes législatives ? L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Saint-Dionisy (30980). Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,31% au premier tour et seulement 51,79% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Dionisy cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 82,67% des électeurs de la localité. La participation était de 81,86% au second tour, soit 704 personnes.