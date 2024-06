Résultat des législatives à Clichy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quelles sont les options de reports pour les voix de gauche à Clichy ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en séduire une part. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Clichy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 44,35% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 50% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (42,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,17% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 18,79% à Clichy pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme de 56% sur place.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite n'a rien gagné de plus à Clichy Difficile d'établir des prévisions dans cette avalanche de résultats. Mais des éléments émergent… Alors qu'on a observé un peu plus de 8 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Clichy semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Une exception à confirmer.

15:31 - Jordan Bardella dépassé à Clichy lors des européennes 2024 Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Clichy, en effet, était composé de la liste de Valérie Hayer troisième, avec 13,15% des votes, distancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,79% et enfin la liste de Manon Aubry avec 29,32%, couronnée ici même.

14:32 - Clichy avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 42,15% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 28,77%. Marine Le Pen n'affichait alors que 7,19%. Et La candidate du RN échouait aussi au second tour avec 17,65% contre 82,35%.

12:32 - Léa Druet (LFI-PS-PC-EELV) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Clichy A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très observé. Les législatives 2022 à Clichy ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 5,09% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription des Hauts-de-Seine, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 44,35% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (58,40% contre 41,60% pour le RN). Léa Druet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Clichy Au cœur de la campagne électorale législative, Clichy se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 29,99% de cadres pour 64 849 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 7 682 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 36 995 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,45% des résidents sont des enfants, et 4,59% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Les 12 376 résidents étrangers, représentant 19,67% de la population, participent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 31,92% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1385,56 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Clichy, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Clichy Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Début juin, pendant les européennes, sur les 33 879 personnes en âge de voter à Clichy, 48,57% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 52,66% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,38% au premier tour et seulement 51,15% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.