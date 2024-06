Résultat des législatives à Clichy-sous-Bois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Clichy-sous-Bois à la loupe L'autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Clichy-sous-Bois, le binôme Nupes avait en effet cumulé 38,1% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 5,5% à Clichy-sous-Bois. Mais ce sont 62% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (54,23%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,39%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,91%).

18:42 - En 5 ans, le RN n'a pas progressé à Clichy-sous-Bois Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. On retiendra en particulier que Clichy-sous-Bois compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella affichant en effet 15,96% lors du vote européen du 9 juin contre 22,66% il y a cinq ans. Une situation qui contraste avec ce qui est apparu au niveau national, avec un peu plus de huit points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Jordan Bardella n'y est pas arrivé à Clichy-sous-Bois lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Avec un résultat de 15,96% en effet, Jordan Bardella a été devancé aux européennes de juin à Clichy-sous-Bois par la liste emmenée par Manon Aubry avec 54,23% des votes exprimés.

14:32 - 60,48% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Clichy-sous-Bois La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Chose rare : le RN avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 11,8% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 60,48%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 16,49% et Marine Le Pen avec 11,8%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,91% contre 74,09%).

12:32 - Jérôme Legavre (Nupes) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Clichy-sous-Bois Le nombre d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces législatives à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Avec 9,14% à Clichy-sous-Bois, le RN était devancé par les 38,10% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes avec 35,96% contre 64,04% pour les vainqueurs. Jérôme Legavre conservait donc son avance sur place.

11:02 - Clichy-sous-Bois et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Clichy-sous-Bois est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 29 735 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 478 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 7 321 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (37,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 10 687 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 37,37%, participe à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1901,71 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,32%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Clichy-sous-Bois, où les moins de 30 ans représentent 49% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Clichy-sous-Bois : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention représentait 71,07% dans la commune de Clichy-sous-Bois. Le taux d'abstention était de 75,88% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 75,67% au premier tour. Au deuxième tour, 74,54% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 41,76% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 51,66% au deuxième tour.