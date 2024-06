En direct

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Corenc, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,12% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 20,53% à Corenc. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 38% sur place.

Que conclure de cette combinaison de chiffres ? Le RN pourrait se situer à 10% à Corenc lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

Un autre scrutin bien plus proche est venu dézinguer l'équilibre trouvé il y a deux ans. Même si tous les territoires ne sont pas concernés de la même façon. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux européennes sur place. La tête de liste a terminé troisième, avec 13,16%, en retrait par rapport à Valérie Hayer avec 21,17% et Raphaël Glucksmann avec 20,53%.

Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 39,07% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,28% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Corenc. Marine Le Pen ne s'arrogeait alors que 8,86%. Et La cheffe du RN échouait aussi au second tour avec 20,31% contre 79,69%.

Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Corenc il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 5,53% au premier tour, contre 48,09% pour Olivier Véran (Ensemble !), Corenc étant partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Isère. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (68,86% contre 31,14% pour le RN). Olivier Véran remportait donc ce scrutin sur place.

En pleine campagne électorale législative, Corenc se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 50,15% de cadres supérieurs pour 4 139 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 385 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 180 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 17,87% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 29,16% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 123 personnes (3,00%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 70 213 euros par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Corenc incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

La participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 à Corenc. Les jeunes montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,39% dans la ville. La participation était de 83,59% au premier tour, soit 2 811 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 62,7% au premier tour. Au deuxième tour, 61,71% des votants se sont déplacés. Quel député remplacera Olivier Véran dans la 1ère circonscription de l'Isère ?