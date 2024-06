Résultat des législatives à Cournon-d'Auvergne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les suffrages de la coalition de gauche font envie L'autre interrogation de ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cournon-d'Auvergne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,06% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 17,99% à Cournon-d'Auvergne pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (8,61%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,08%) et enfin de Léon Deffontaine (3,81%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 33% sur place.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Cournon-d'Auvergne Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des pistes se dégagent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 24% ou plus à Cournon-d'Auvergne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cournon-d'Auvergne dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin En deux ans, cet équilibre politique a été brisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de villes. Si on se penche sur le détail, 2343 habitants de Cournon-d'Auvergne passés par les isoloirs ont en effet préféré l'extrême droite il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a glané 29,55% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 17,99% et Valérie Hayer à 15,35%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Cournon-d'Auvergne lors de l'élection présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 20,53%, c'est un résultat insuffisant qu'avait fait Marine Le Pen à Cournon-d'Auvergne au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,16% et 22,38% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 63,77% devant Marine Le Pen (36,23%).

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Cournon-d'Auvergne ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Cournon-d'Auvergne il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,47% au premier tour, contre 31,06% pour Marianne Maximi (LFI-PS-PC-EELV), Cournon-d'Auvergne étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme. Au deuxième tour, c'est en revanche Valérie Thomas (Ensemble !) qui va cumuler le plus de voix, avec 51,51% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Cournon-d'Auvergne : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cournon-d'Auvergne émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 20 193 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 505 entreprises, Cournon-d'Auvergne offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,92%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 553 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Dans cette mosaïque sociale, 36,83% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 849,02 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Cournon-d'Auvergne, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Cournon-d'Auvergne L'un des facteurs importants de ces législatives sera sans aucun doute le niveau de participation à Cournon-d'Auvergne. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,35% au premier tour. Au deuxième tour, 48,75% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Cournon-d'Auvergne ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 820 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,02% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,14% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles, combinée avec les inquiétudes provoquées par le conflit entre Israël et la Palestine, sont notamment en mesure d'inciter les électeurs de Cournon-d'Auvergne à ne pas rester chez eux.