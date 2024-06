En direct

19:50 - La gauche aussi dans le match à Cuges-les-Pins pour ces législatives 2024 ? Une autre incertitude de ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 9,61% à Cuges-les-Pins le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 4,97% de Manon Aubry (LFI), les 3,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,67% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 18% sur place. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cuges-les-Pins, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 20,42% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit à Cuges-les-Pins Que retenir de cette avalanche de scores ? Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN finisse pas loin des 40% voire plus à Cuges-les-Pins ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella au-dessus des 50% à Cuges-les-Pins le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. 51,59% des suffrages se sont en effet dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Cuges-les-Pins, devant Raphaël Glucksmann à 9,61% et Valérie Hayer à 7,81%. Le RN l'a emporté avec 1235 habitants de Cuges-les-Pins passés par les urnes.

14:32 - Cuges-les-Pins avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La présidentielle est certainement la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 37,03% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Cuges-les-Pins. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,58%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 12,61% des suffrages. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 63,62%, devant Emmanuel Macron à 36,38%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Cuges-les-Pins La fraction d'électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour ces législatives localement, comme dans le reste du pays. Le RN parvenait en première position à Cuges-les-Pins au début des élections législatives 2022. C'est en effet Joëlle Mélin qui se classait en tête au premier tour avec 30,66% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 62,37%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,63%.

11:02 - Cuges-les-Pins : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le profil socio-économique de Cuges-les-Pins façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 11,05% et une densité de population de 129 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (82,86%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 070 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,29%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,19%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cuges-les-Pins mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,96% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Participation à Cuges-les-Pins : que retenir des précédentes élections ? À Cuges-les-Pins (13780), l'une des clés de ce scrutin législatif sera l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,3% au premier tour et seulement 45,45% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,18% dans la ville, à comparer avec une participation de 76,22% au premier tour, c'est-à-dire 3 388 personnes.